Представитель Международного легиона ГУР МО Владимир Каминский в эфире 24 Канала рассказал, что регулярно обновляется перечень тех военных операций, в которых принимают участие иностранные бойцы, которые стали на защиту Украины.

К каким операциям приобщались иностранные добровольцы?

Иностранные добровольцы в составе Международного легиона несли службу практически на всех направлениях фронта, в частности в горячих его точках. Количество боевых операций легиона, участие в которых официально подтверждено, достигает почти 30, начиная с 2022 года.

Еще не пришло время опровергать или подтверждать определенные операции за рубежом. В Украине это были Киевская кампания, оборона Бахмута, Лисичанска, Северодонецка, операция "Запорожское контрнаступление", освобождение Херсонщины. Вчера мы опубликовали фильм о боевом пути подразделения в наших соцсетях,

– поделился Каминский.

Он пояснил, что есть операции Международного легиона ГУР в Украине и за ее пределами, которые сегодня пока не могут быть объявлены. Среди подтвержденных указываются в частности такие:

"Мощун" (март 2022);

"Ирпень" (февраль – март 2022);

Кинбурнская коса (апрель – май 2022);

Северодонецк (май – июнь 2022);

Лисичанск (июнь 2022);

Энергодар (июль – октябрь 2022);

Лиман (сентябрь – октябрь 2022);

Бахмут (ноябрь 2022 – май 2023);

Соледар (октябрь – ноябрь 2022);

Клещеевка (июнь 2023);

Купянск (сентябрь – ноябрь 2023);

Часов Яр (апрель – июнь 2024);

Покровск (декабрь 2024 – январь 2025) и другие.

Сколько длится подготовка бойцов Международного легиона?

От момента пересечения границы до непосредственного участия в выполнении боевых задач иностранные добровольцы проходят определенный путь, который длится 4 – 6 месяцев. Срок базовой военной подготовки немного увеличился, поэтому указанный период может превышать.

"В течение 4 – 6 месяцев происходят тренировки, как базовые, так и в составе своих подразделений. Иностранцы систематически проходят различные курсы, получают ВОС (военно-учетные специальности). Всю необходимую подготовку они получают, есть возможности для этого", – отметил Каминский.

Представитель Международного легиона ГУР МО поделился, что иностранные бойцы указывают на то, что украинцы очень приветливы к ним, а особенно когда гражданские слышат, что они начинают общаться на украинском языке. Недавно прошло награждение военных легиона отличиями различных уровней, где те тоже говорили на государственном языке Украины.

У них обращение к командиру, который вручал награду, были на украинском. Это вызывает положительные эмоции. Бойцы легиона, кроме приветливости украинского народа, отмечают в Украине ее вкусную кухню,

– рассказал Каминский.

Подытоживая, он подчеркнул, что в иностранных военнослужащих, которые присоединились к Международному легиону, среди которых как мужчины, так и женщины – многому можно поучиться. Каминский подчеркнул, что большая честь служить вместе с добровольцами, которые приехали в Украину со всего мира. В их числе есть и ветераны, которые уже имели немалый боевой опыт.

