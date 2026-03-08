Представитель Международного легиона ГУР МО Владимир Каминский в эфире 24 Канала рассказал, что регулярно обновляется перечень тех военных операций, в которых принимают участие иностранные бойцы, которые стали на защиту Украины.
К каким операциям приобщались иностранные добровольцы?
Иностранные добровольцы в составе Международного легиона несли службу практически на всех направлениях фронта, в частности в горячих его точках. Количество боевых операций легиона, участие в которых официально подтверждено, достигает почти 30, начиная с 2022 года.
Еще не пришло время опровергать или подтверждать определенные операции за рубежом. В Украине это были Киевская кампания, оборона Бахмута, Лисичанска, Северодонецка, операция "Запорожское контрнаступление", освобождение Херсонщины. Вчера мы опубликовали фильм о боевом пути подразделения в наших соцсетях,
– поделился Каминский.
Он пояснил, что есть операции Международного легиона ГУР в Украине и за ее пределами, которые сегодня пока не могут быть объявлены. Среди подтвержденных указываются в частности такие:
"Мощун" (март 2022);
"Ирпень" (февраль – март 2022);
Кинбурнская коса (апрель – май 2022);
Северодонецк (май – июнь 2022);
Лисичанск (июнь 2022);
Энергодар (июль – октябрь 2022);
Лиман (сентябрь – октябрь 2022);
Бахмут (ноябрь 2022 – май 2023);
Соледар (октябрь – ноябрь 2022);
Клещеевка (июнь 2023);
Купянск (сентябрь – ноябрь 2023);
Часов Яр (апрель – июнь 2024);
Покровск (декабрь 2024 – январь 2025) и другие.
Сколько длится подготовка бойцов Международного легиона?
От момента пересечения границы до непосредственного участия в выполнении боевых задач иностранные добровольцы проходят определенный путь, который длится 4 – 6 месяцев. Срок базовой военной подготовки немного увеличился, поэтому указанный период может превышать.
"В течение 4 – 6 месяцев происходят тренировки, как базовые, так и в составе своих подразделений. Иностранцы систематически проходят различные курсы, получают ВОС (военно-учетные специальности). Всю необходимую подготовку они получают, есть возможности для этого", – отметил Каминский.
Представитель Международного легиона ГУР МО поделился, что иностранные бойцы указывают на то, что украинцы очень приветливы к ним, а особенно когда гражданские слышат, что они начинают общаться на украинском языке. Недавно прошло награждение военных легиона отличиями различных уровней, где те тоже говорили на государственном языке Украины.
У них обращение к командиру, который вручал награду, были на украинском. Это вызывает положительные эмоции. Бойцы легиона, кроме приветливости украинского народа, отмечают в Украине ее вкусную кухню,
– рассказал Каминский.
Подытоживая, он подчеркнул, что в иностранных военнослужащих, которые присоединились к Международному легиону, среди которых как мужчины, так и женщины – многому можно поучиться. Каминский подчеркнул, что большая честь служить вместе с добровольцами, которые приехали в Украину со всего мира. В их числе есть и ветераны, которые уже имели немалый боевой опыт.
Что рассказывают иностранные добровольцы об опыте войны в Украине?
Американский доброволец Брюс Келлер поделился, как взял в плен российских оккупантов на Лиманском направлении. Воин поразил соцсети, в которых было опубликовано соответствующее видео, владением украинским языком и вежливостью, с которой обратился к ним. Военный объяснил, что вел себя так, чтобы минимизировать риски с обеих сторон, хотел, чтобы все остались живы.
Грузинский доброволец Миро Ванадзе вспомнил, как участвовал в обороне Киевской области, как помогал эвакуироваться гражданским, которые не успели выехать из Ирпеня. Одной из таких оказалась бабушка, за которой он вместе с побратимом зашел, чтобы вывезти. Это было рискованно, ведь российская армия следила за дорогой, по которой двигались, пыталась держать ее под постоянным огневым контролем.
Бывший снайпер морской пехоты США Мэтью Сэмпсон рассказал, что российские бойцы используют гражданских как оружие. Он вспомнил случаи, когда оккупанты переодевали украинских подростков в свою военную форму и отправляли на фронт. Американец поделился, что были дни, когда на на поле боя бойцы Международного легиона обнаруживали тела погибших украинских детей в форме российской армии и это производило шок для иностранных добровольцев.