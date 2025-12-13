Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал американец, штурмовик 63-й механизированной бригады "Стальные львы" Брюс Келлер, уточнив, что события происходили в Донецкой области, где он несет службу, а именно в Серебрянском лесу. Там он вместе с побратимами взял в плен четырех захватчиков.
Донецкая область усыпана телами оккупантов
Со слов штурмовика, он держит оборону Украины в лесах в Донецкой области на Лиманском направлении. Келлер поделился, что в той местности очень много погибших российских солдат и это в частности результат работы украинских дронов и их операторов из 63-й бригады. "Отминусовывать" оккупантов удается и благодаря задачам, которые бойцы выполняли там: то ли устраивая засады, или зачищая позиции, занятые врагом.
Вспоминая ситуацию, когда удалось взять в плен нескольких российских оккупантов, Келлер рассказал, что вел себя вежливо, чтобы уменьшить риски, которые существовали.
Я просто пытался сосредоточиться на том, как выйти из этой ситуации так, чтобы все остались живыми, и чтобы минимизировать риск потерь с обеих сторон. И если для этого нужно быть вежливым с ними, дать им сигарету, чтобы успокоить, то я так и сделаю, независимо от того, как это будет выглядеть для кого-то,
– объяснил боец.
Он рассказал, что после взятия в плен этих оккупантов, он с собратьями отвел их на дружескую позицию, где со стороны СОУ также был ранен человек. Затем всех повели дальше на дружественные позиции. Это, с его слов, был последний раз, когда он их видел.
Американец, который стал в ряды СОУ, подытожил, что сейчас он вместе с собратьями удерживает фронт на своем направлении и заставляет противника платить за каждый сантиметр украинской земли, который тот пытается захватить.
Кто в последнее время оказывается в плену со стороны врага?
В числе тех военнопленных, которые воюют на стороне России, есть бойцы КНДР. Среди них немало солдат, которые обращаются с просьбой не возвращать их домой, а передать Южной Корее.
Если в начале широкомасштабного вторжения во вражеском войске преобладали российские контрактники, то сейчас там можно увидеть иностранных граждан. В общем ВСУ взяли в плен иностранцев, которые воевали за Россию, из 36 стран. В частности, Ирака и Африки.
На Покровском направлении осенью украинским бойцам удалось взять в плен представителя одного из наименее многочисленных коренных этносов на Севере России. Говорится о народе кетов. Им оказался 50-летний мужчина, который родом из поселения Келлог в Красноярском крае.