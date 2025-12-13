Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал американец, штурмовик 63-й механизированной бригады "Стальные львы" Брюс Келлер, уточнив, что события происходили в Донецкой области, где он несет службу, а именно в Серебрянском лесу. Там он вместе с побратимами взял в плен четырех захватчиков.

Смотрите также Не сдались превосходящим силам врага и взяли их в плен: кадры невероятной операции ВСУ

Донецкая область усыпана телами оккупантов

Со слов штурмовика, он держит оборону Украины в лесах в Донецкой области на Лиманском направлении. Келлер поделился, что в той местности очень много погибших российских солдат и это в частности результат работы украинских дронов и их операторов из 63-й бригады. "Отминусовывать" оккупантов удается и благодаря задачам, которые бойцы выполняли там: то ли устраивая засады, или зачищая позиции, занятые врагом.

Вспоминая ситуацию, когда удалось взять в плен нескольких российских оккупантов, Келлер рассказал, что вел себя вежливо, чтобы уменьшить риски, которые существовали.

Я просто пытался сосредоточиться на том, как выйти из этой ситуации так, чтобы все остались живыми, и чтобы минимизировать риск потерь с обеих сторон. И если для этого нужно быть вежливым с ними, дать им сигарету, чтобы успокоить, то я так и сделаю, независимо от того, как это будет выглядеть для кого-то,

– объяснил боец.

Он рассказал, что после взятия в плен этих оккупантов, он с собратьями отвел их на дружескую позицию, где со стороны СОУ также был ранен человек. Затем всех повели дальше на дружественные позиции. Это, с его слов, был последний раз, когда он их видел.

Американец, который стал в ряды СОУ, подытожил, что сейчас он вместе с собратьями удерживает фронт на своем направлении и заставляет противника платить за каждый сантиметр украинской земли, который тот пытается захватить.

Кто в последнее время оказывается в плену со стороны врага?