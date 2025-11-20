Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео 63 ОМБр "Стальные Львы".
Смотрите также ВСУ разбили технику и ликвидировали около 900 оккупантов: потери врага на 20 ноября
Как американский доброволец из 63 бригады взял в плен российских оккупантов?
Боец штурмовой группы 63 ОМБр Брюс снял уникальное видео, как он вместе с собратьями зачищал Серебрянский лес. Во время операции в плен к украинским военным сдались четыре оккупанта.
Брюс спокойно подошел к врагу и приказал ему сдаваться. Оккупант просил не стрелять и защитник Украины пообещал, что не будет убивать. Интересно, что Брюс хорошо говорит на украинском языке.
Он позвал оккупантов к себе. Когда те подошли, военный очень хорошо с ними разговаривал. "На колени, пожалуйста" прозвучало очень вежливо. Американец в очередной раз показал, что украинская армия не обидит врага, если тот добровольно сдастся в плен.
Зацените уровень украинского языка американского воина и особенно его вежливость – даже россияне удивились,
– пишут в бригаде.
Украинский военный с пониманием отнесся к тому, что россиянин был ранен и не "заламывал" его. Он также дал оккупантам сигареты и спокойно передал их собратьям. Еще двух россиян Брюс нашел в укрытии. В результате военные позиции удалось зачистить.
Американец взял в плен четырех россиян: смотрите видео
Россияне сдаются в плен: последние новости
Украинский журналист Дмитрий "Апостол" Карпенко рассказал 24 Каналу, что в начале войны украинские защитники брали в плен преимущественно российских контрактников. Однако сейчас враг в основном посылает на штурмы иностранных наемников. В украинском плену сейчас находятся граждане из 36 разных стран, которых Россия не хочет их обменивать.
Российские военные пытались проникнуть в Купянск через газовый трубопровод. Украинцы их выследили, нескольких оккупантов ликвидировали, а одного – взяли в плен.
Украинские военные в октябре взяли в плен представителя народа кетов на Покровском направлении. Это один из немногих членов народа, обитающего на Севере России.