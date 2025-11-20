Про це пише 24 Канал з посиланням на відео 63 ОМБр "Сталеві Леви".
Як американський доброволець із 63 бригади взяв у полон російських окупантів?
Боєць штурмової групи 63 ОМБр Брюс зняв унікальне відео, як він разом з побратимами зачищав Серебрянський ліс. Під час операції в полон до українських військових здалися чотири окупанти.
Брюс спокійно підійшов до ворога й наказав йому здаватися. Окупант прохав не стріляти й захисник України пообіцяв, що не вбиватиме. Цікаво, що Брюс добре говорить українською мовою.
Він покликав окупантів до себе. Коли ті підійшли, військовий дуже добре з ними розмовляв. "На коліна, будь ласка" прозвучало дуже ввічливо. Американець вкотре показав, що українська армія не образить ворога, якщо той добровільно здасться в полон.
Зацініть рівень української мови американського воїна та особливо його ввічливість – навіть росіяни здивувались,
– пишуть у бригаді.
Український військовий з розумінням поставився до того, що росіянин був поранений й не "заламував" його. Він також дав окупантам сигарети та спокійно передав їх побратимам. Ще двох росіян Брюс знайшов в укритті. У результаті військові позиції вдалося зачистити.
Американець взяв у полон чотирьох росіян: дивіться відео
Український журналіст Дмитро "Апостол" Карпенко розповів 24 Каналу, що на початку війни українські захисники брали в полон переважно російських контрактників. Однак зараз ворог здебільшого посилає на штурми іноземних найманців. В українському полоні нині перебувають громадяни з 36 різних країн, яких Росія не хоче їх обмінювати.
Російські військові намагалися проникнути в Куп'янськ через газовий трубопровід. Українці їх вистежили, кількох окупантів ліквідували, а одного – взяли у полон.
Українські військові в жовтні взяли в полон представника народу кетів на Покровському напрямку. Це один з небагатьох членів народу, що мешкає на Півночі Росії.