Кількох росіян довелося ліквідувати, а одного українським бійцям вдалося захопити у полон. Детально про те, як це відбулося, ведучій 24 Каналу Андріані Кучер розповів військовий з позивним "Дизель".
Читайте також "Воювати мають роботи, а не люди": на що здатні НРК на полі бою та чому Україні потрібно сотні тисяч
Як ЗСУ захопили росіянина у полон?
Росіяни намагаються пролізти в Куп'янськ направду усіма можливими способами. Нещодавно спробу прориву здійснили через газову трубу. Андріані Кучер вдалося поспілкуватися з військовим, який брав полоненого, що заповз у місто саме по цій трубі.
Ми взяли полоненого, який розповідав, що заходили малими групами по 10 – 12 військових. Потім їхали на електросамокатах по трубі. Десь 5 кілометрів. Потім ще 3 – 4 кілометри вони на саморобних візках пересувалися, і потім уже на виході вилазили у якомусь лісі,
– розповів військовий.
Далі, вже у самому Куп'янську росіяни розосереджувалися на маленькі групи по 2 – 3 військових. За словами "Дизеля", їхні куратори по рації з дронами супроводжували по місту, кажучи, які точки потрібно було займати.
Тоді українські оборонці, що були в Куп'янську, отримали інформацію про те, що на одній точці закріпилися росіяни. Вони вели спостереження за нашими військовослужбовцями й коригували артилерійський та мінометний вогонь.
Ми цю точку почали відпрацьовувати. Загалом там було 4 окупанти. Ми їх двічі штурмували. Перший раз "шуганули" їх, тоді двоє головних почали тікати. Один через дах, інший – з іншого виходу. Двоє залишилися в будівлі. Наступного дня перших двох знищили FPV-дронами, іншим двом запропонували здатися в полон, – зазначив "Дизель".
Один росіянин не захотів потрапляти у полон і почав відстрілюватися, та зрештою його ліквідували. А його напарник все ж вирішив пристати на умови українських військових.
Він дуже переживав, що ми його почнемо різати, ламати руки – ноги. Це так їм розповідають їхні офіцери та куратори. Вони їм кажуть, в жодному разі не здаватися в полон, бо українці їх розірвуть просто на шматки. І він був приємно здивований, що його не чіпали,
– поділився військовий.
У полоненого було поранення, та йому надали допомогу, аби рани не кровоточили. Йому також дали їжу та воду.
Що розповів полонений?
Військові, які спілкувалися з росіянином, отримали дані про нього та групу, яка разом з ним зайшла в Куп'янськ по трубі.
Він сам з-під Москви. Їхня частина десь під Санкт-Петербургом. Потім їх закинули в Україну: хто на Куп'янськ, хто на Покровськ. Їх розосереджують. Він підписав контракт десь два місяці тому,
– розповів "Дизель".
Також відомо, що раніше полонений був під слідством. Його взяли за наркотики й запропонували підписати контракт, щоб не заводити кримінальну справу. Той погодився і фактично одразу опинився в Україні без належної підготовки.
"Дизель" припустив, що у росіян є серйозні проблеми з особовим складом, адже навіть малонавченим військовим одразу дають серйозні завдання. Хоч є й більш навчені окупанти.
"Не сказав би, що наш полонений "супермен". Але в бою відстрілювався, чинив опір, намагався піти. Вони були в цивільній формі. Але коли стежили за ними, то пересувалися з рюкзаками та зброєю", – зауважив боєць ЗСУ.
Від полоненого також вдалося дізнатися, що у росіян забирають військову форму, документи та розпізнавальні знаки. Потім кажуть зливатися з місцевим населення, щоб ЗСУ їх не впізнавали.
Що відомо про спробу росіян потрапити в Куп'янськ через трубу?
- Моніторинговий ресурс Deep State 12 вересня повідомив, що російська армія знову почала використовувати газові труби для проникнення в українські міста. Цього разу це сталося у Куп'янську. Аналітики пояснили, що входи в трубу розташовані неподалік Лиману Першого. Маршрут до околиць Куп'янська займає близько чотирьох діб, тож окупанти облаштували місця для відпочинку та запаслись продуктами.
- У ЗСУ наголосили, що ситуацію тримають під вогневим контролем українські військові. Значною мірою операція росіян не мала успіху.
- Згодом Сили оборони затопили трубопровід у Куп'янську. Це, звісно, вплинуло на логістику росіян, тож вони почали шукати інших шляхів для прокинення у місто.