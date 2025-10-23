Кількох росіян довелося ліквідувати, а одного українським бійцям вдалося захопити у полон. Детально про те, як це відбулося, ведучій 24 Каналу Андріані Кучер розповів військовий з позивним "Дизель".

Як ЗСУ захопили росіянина у полон?

Росіяни намагаються пролізти в Куп'янськ направду усіма можливими способами. Нещодавно спробу прориву здійснили через газову трубу. Андріані Кучер вдалося поспілкуватися з військовим, який брав полоненого, що заповз у місто саме по цій трубі.

Ми взяли полоненого, який розповідав, що заходили малими групами по 10 – 12 військових. Потім їхали на електросамокатах по трубі. Десь 5 кілометрів. Потім ще 3 – 4 кілометри вони на саморобних візках пересувалися, і потім уже на виході вилазили у якомусь лісі,

– розповів військовий.

Далі, вже у самому Куп'янську росіяни розосереджувалися на маленькі групи по 2 – 3 військових. За словами "Дизеля", їхні куратори по рації з дронами супроводжували по місту, кажучи, які точки потрібно було займати.

Тоді українські оборонці, що були в Куп'янську, отримали інформацію про те, що на одній точці закріпилися росіяни. Вони вели спостереження за нашими військовослужбовцями й коригували артилерійський та мінометний вогонь.

Ми цю точку почали відпрацьовувати. Загалом там було 4 окупанти. Ми їх двічі штурмували. Перший раз "шуганули" їх, тоді двоє головних почали тікати. Один через дах, інший – з іншого виходу. Двоє залишилися в будівлі. Наступного дня перших двох знищили FPV-дронами, іншим двом запропонували здатися в полон, – зазначив "Дизель".

Один росіянин не захотів потрапляти у полон і почав відстрілюватися, та зрештою його ліквідували. А його напарник все ж вирішив пристати на умови українських військових.

Він дуже переживав, що ми його почнемо різати, ламати руки – ноги. Це так їм розповідають їхні офіцери та куратори. Вони їм кажуть, в жодному разі не здаватися в полон, бо українці їх розірвуть просто на шматки. І він був приємно здивований, що його не чіпали,

– поділився військовий.

У полоненого було поранення, та йому надали допомогу, аби рани не кровоточили. Йому також дали їжу та воду.

Що розповів полонений?

Військові, які спілкувалися з росіянином, отримали дані про нього та групу, яка разом з ним зайшла в Куп'янськ по трубі.

Він сам з-під Москви. Їхня частина десь під Санкт-Петербургом. Потім їх закинули в Україну: хто на Куп'янськ, хто на Покровськ. Їх розосереджують. Він підписав контракт десь два місяці тому,

– розповів "Дизель".

Також відомо, що раніше полонений був під слідством. Його взяли за наркотики й запропонували підписати контракт, щоб не заводити кримінальну справу. Той погодився і фактично одразу опинився в Україні без належної підготовки.

"Дизель" припустив, що у росіян є серйозні проблеми з особовим складом, адже навіть малонавченим військовим одразу дають серйозні завдання. Хоч є й більш навчені окупанти.

"Не сказав би, що наш полонений "супермен". Але в бою відстрілювався, чинив опір, намагався піти. Вони були в цивільній формі. Але коли стежили за ними, то пересувалися з рюкзаками та зброєю", – зауважив боєць ЗСУ.

Від полоненого також вдалося дізнатися, що у росіян забирають військову форму, документи та розпізнавальні знаки. Потім кажуть зливатися з місцевим населення, щоб ЗСУ їх не впізнавали.

Що відомо про спробу росіян потрапити в Куп'янськ через трубу?