За минулу добу ЗСУ знищили близько 890 осіб особового складу та 19 артилерійських систем. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
З початку війни в Україні окупанти втратили:
- особового складу – близько 1 162 120 (+890),
- танків – 11 357 (+1),
- бойових броньованих машин – 23 597 (+2),
- артилерійських систем – 34 530 (+19),
- РСЗВ – 1 546 (+0),
- засобів ППО – 1 247 (+0),
- літаків – 428 (+0),
- гелікоптерів – 347 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 470 (+384),
- крилатих ракет – 3 981 (+41),
- кораблів та катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 703 (+68),
- спеціальної техніки – 4 002 (+1).
Втрати Росії у війні станом на 20 листопада / Інфографіка Генштабу
Про які ще втрати росіян нам відомо?
Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив засоби протиповітряної оборони росіян на Донбасі.
Впродовж двох минулих тижнів українці пошкодили зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1", командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400 та радіолокаційну станцію 9С18М1-3 зі складу комплексу "Бук-М3".
ЗСУ локалізували прорив ворога до Новопавлівки на Дніпропетровщині, знищивши 15 окупантів і взявши двох у полон.