За минулу добу ЗСУ знищили близько 890 осіб особового складу та 19 артилерійських систем. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

З початку війни в Україні окупанти втратили:

  • особового складу – близько 1 162 120 (+890),
  • танків – 11 357 (+1),
  • бойових броньованих машин – 23 597 (+2),
  • артилерійських систем – 34 530 (+19),
  • РСЗВ – 1 546 (+0),
  • засобів ППО – 1 247 (+0),
  • літаків – 428 (+0),
  • гелікоптерів – 347 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 470 (+384),
  • крилатих ракет – 3 981 (+41),
  • кораблів та катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 703 (+68),
  • спеціальної техніки – 4 002 (+1).


Втрати Росії у війні станом на 20 листопада / Інфографіка Генштабу

Про які ще втрати росіян нам відомо?