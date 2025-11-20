За минулу добу ЗСУ знищили близько 890 осіб особового складу та 19 артилерійських систем. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

З початку війни в Україні окупанти втратили:

особового складу – близько 1 162 120 (+890),

танків – 11 357 (+1),

бойових броньованих машин – 23 597 (+2),

артилерійських систем – 34 530 (+19),

РСЗВ – 1 546 (+0),

засобів ППО – 1 247 (+0),

літаків – 428 (+0),

гелікоптерів – 347 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 470 (+384),

крилатих ракет – 3 981 (+41),

кораблів та катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 703 (+68),

спеціальної техніки – 4 002 (+1).



Втрати Росії у війні станом на 20 листопада / Інфографіка Генштабу

Про які ще втрати росіян нам відомо?