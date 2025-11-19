Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, нагадавши приклад Авдіївки й Вугледара, коли противнику після довгих і часто безуспішних боїв протягом тривалого часу за певний укріпрайон чи населений пункт далі вдавалося пройти доволі далеко, бо не була передбачена оборона на тилових точках. Не вистачало фортифікацій і військових.

Дивіться також Військовий сказав, у чому Сили оборони переважають росіян під Покровськом

Чим можливе скорочення лінії фронту вигідне?

Військовий оглядач висловив думку, що якщо змоделювати ситуацію, що ЗСУ відійдуть від Покровська і Мирнограда, то відбудеться зменшення лінії фронту. Він зазначив, що таке її скорочення вигідне обидвом сторонам війни й пояснив чому.

"Україна зіштовхується з дефіцитом особового складу, а скорочення лінії фронту передбачає більше людей на певній ділянці боєзіткнення. Це дає і росіянам додаткові можливості. В них звільняються певні сили й російське командування буде вирішувати, куди їх спрямувати, згідно зі своїми пріоритетами", – озвучив Шарп.

Росія, на його погляд, може спробувати продовжити наступ саме там, де ці сили залишаться, наприклад на Покровському відтинку фронту, але є варіант перекидання цих бійців на інші ділянки: Добропільський чи Костянтинівський напрямки, район Куп'янська. Шарп наголосив, що не може не викликати тривогу можливість спрямування цих додаткових сил на Запорізький відтинок.

Що відбувається в районі Покровська: дивіться на карті

Окупація Донеччини – завдання мінімум для Путіна

Логіка Путіна стосовно Покровська, як пояснив військовий оглядач – проста. Йому треба переконлива перемога, адже очільник Кремля вже заплатив надто високу ціну за роки російсько-української війни. Це сотні тисяч покалічених і вбитих російських громадян, мільярди рублів, різного виду репутаційні та економічні втрати для Росії, які зі слів Шарпа, вона буде відчувати надалі десятки років хто б не був при владі.

Тому раз вже так вийшло, то він хоче максимізувати результат. Є також мінімальне завдання, яке несе територіальний характер. Якщо він його не виконає, то відчуватиме, що його історична спадщина вкрай проблематична, до нього виникнуть питання. Це передбачає не тільки Покровськ, а захоплення всієї Донецької області,

– зауважив Шарп.

Він нагадав, що Донеччина була окреслена в заявах російського диктатора не раз, як одна з цілей цієї війни. Тож отримати Донбас для нього це мінімум зі списку запланованих завдань. Однак, як підсумував військовий оглядач, якщо Путін відчує, що зможе отримати щось більше цього мінімуму (адже невипадково росіяни окупували частину Запорізької та Херсонської областей, йшли у 2022 році на Київ та Одесу), то постарається використати всі наявні можливості й рахувати втрати точно не стане.

Що відбувається довкола Покровська і Мирнограда?