Також ворог тисне у напрямку Мирнограда, але українські військові завдають їм втрат на підступах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7 корпус ДШВ ЗСУ.

Яка ситуація у Покровську?

За даними військових, у Покровську зросла кількість стрілкових зіткнень. Водночас втрати росіян від прямого вогню збільшуються: від початку листопада Сили оборони тут ліквідували 314 окупантів, ще 71 зазнав поранень.

Ворога зафіксували на півночі від Покровська, але він не мав успіху.

Декілька ворожих піхотинців намагалася проникнути та закріпитися на одному з об'єктів сільського господарства. Ворога знищили,

– йдеться в повідомленні.

За оцінками оборонців, найближчим часом противник прагне вийти до Гришиного (на північний захід від Покровська). Через неспроможність прорвати оборону в місті росіяни намагаються обійти його з флангів, пояснили військові.

Що відбувається біля Мирнограда?

Росіяни намагаються просочитися у Мирноград з боку Красного Лиману, однак ЗСУ знищують противника ще на підступах до міста. Нещодавно українські військові знищили групу ГРУ Росії.

