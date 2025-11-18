Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, зазначивши, що ці одна з цих армій вже воює на Донеччині. Інші ж можуть активізуватись на Півдні України.

Куди Росія мобілізовує людей із окупованих територій?

На Луганщині росіяни вже мобілізували першу групу резервістів, яких відправили до навчальних центрів з військовою підготовкою. Російське військове керівництво встановило план мобілізації для кожної окупованої області, щоб відправити на фронт 50 – 100 тисяч чоловіків.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики пояснив, що зараз північ Покровська штурмує 51 армія ворога – це колишній перший армійський корпус так званої "днр", тобто ворог взяв людей з окупації, завербував їх та першими відправляє на вірну смерть.

Зараз є два напрямки, куди Путін буде кидати резервістів. Він згрібає людей з окупації у 51 армію (це Покровський напрямок – 24 Канал) та 8 армію південного військового округу. Росія включила Запорізьку та Херсонську область до складу своєї воєнної організації. Тобто це Запорізький та Херсонський напрямки,

– наголосив він.

Куди ворог відправлятиме резервістів: дивіться на карті

Лакійчук додав, що це ключовий момент, який показує стратегію держави-окупанта. Якщо Росія окупує ще території, історія буде повторюватись. Кремль просто знищує народ з тих територій, які забрала.

Зауважмо! Нещодавно Володимир Путін підписав закон, який дозволяє участь резервістів у спеціальних тренуваннях для захисту інфраструктури на території Росії. Важливо, що до цих територій входять також окуповані регіони

Що відомо про методи мобілізації в країні-агресорці?