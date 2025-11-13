Про це в ефірі 24 Каналу розповів редактор "Медіазони" Дмитро Трещанін, зауваживши, що вербування у колоніях у певний момент знизилася. Все через одну причину.

Чому в'язні більше не хочуть воювати?

Варто розуміти, що в'язні утримуються у бараках приблизно по 100 людей. Серед них є немало тих, хто відбуває покарання за дезертирство. Тому вони багато знають про те, що відбувається на фронті.

Через "сарафанне радіо" в'язні все дізнаються, вони спілкуються між собою,

– підкреслив Дмитро Трещанін.

Такого, як робив колись Євген Пригожин, коли за пів року завербував 50 тисяч людей, – більше немає. Правоохоронці змістили фокус вербування з колоній на слідчі ізолятори, людей, яких тільки затримали, тих, хто поки ізольований від загальної маси.

Зверніть увагу! У свій час ватажок “вагнерівців” Євген Пригожин вербував людей серед в'язнів, боржників банків. Повідомлялося, що він також набирав колишніх спецназівців, які воювали в Іраку та Афганістані. Спершу в'язні радо погоджувалися йти на фронт і не сидіти у тюрмах десятки років, але тепер ситуація змінилася.

У Росії проблеми з мобілізацією