Об этом в эфире 24 Канала рассказал редактор "Медиазоны" Дмитрий Трещанин, отметив, что вербовка в колониях в определенный момент снизилась. Все по одной причине.
Почему заключенные больше не хотят воевать?
Стоит понимать, что заключенные содержатся в бараках примерно по 100 человек. Среди них есть немало тех, кто отбывает наказание за дезертирство. Поэтому они много знают о том, что происходит на фронте.
Через "сарафанное радио" заключенные все узнают, они общаются между собой,
– подчеркнул Дмитрий Трещанин.
Такого, как делал когда-то Евгений Пригожин, когда за полгода завербовал 50 тысяч людей, – больше нет. Правоохранители сместили фокус вербовки с колоний на следственные изоляторы, людей, которых только задержали, тех, кто пока изолирован от общей массы.
Обратите внимание! В свое время главарь “вагнеровцев” Евгений Пригожин вербовал людей среди заключенных, должников банков. Сообщалось, что он также набирал бывших спецназовцев, которые воевали в Ираке и Афганистане. Сначала заключенные радостно соглашались идти на фронт и не сидеть в тюрьмах десятки лет, но теперь ситуация изменилась.
В России проблемы с мобилизацией
- В российскую армию солдат будут набирать целый год. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Теперь призывные повестки россияне будут получать не только весной и осенью. В течение всего года будут работать и призывные комиссии.
- Немало мобилизованных россиян погибают еще до прибытия на фронт. Причина этого – антисанитария, хаос, проблемы с наркотиками и алкоголем, которые проявляются в местах накопления личного состава. Только за год в центральном военном округе зафиксировали более 600 летальных случаев.
- Украинские военные подтверждают, что скрытая мобилизация уже не дает России нужных результатов. Враг несет очень большие потери. Кроме этого, мужчины отказываются воевать добровольно, а подписывают контракты из-за запугивания или "задабривания" большими деньгами.