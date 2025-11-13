В то же время следует учитывать реальную ситуацию на поле боя. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ, политический эксперт Александр Мусиенко, отметив, что оккупанты несут большие потери.

Стало ли больше россиян в боях?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ отметил, что за последние два месяца россияне не смогли набрать в армию больше людей, чем они потеряли. На оккупированных территориях и регионах у границы с Украиной российские группировки не растут. То есть оккупантов набирают только для компенсации.

Недавно в Институте изучения войны сообщили, что ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении, но россияне подтягивают подкрепления и будут восстанавливать штурмовые действия. Однако оккупанты и так сконцентрировали одну из самых массовых группировок для штурма агломерации Покровск – Мирноград. Это означает, что враг имеет большие потери.

Поэтому по состоянию на сейчас какого-то стремительного рывка в количестве личного состава россиян не зафиксировано. Ситуация может измениться, если Кремль будет проводить более масштабную мобилизационную кампанию, чем сейчас,

– подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что сейчас не все российские контрактники являются добровольцами, россиян в военкоматах заставляют подписать документ. Кроме того, в Кремле даже не собираются подписывать приказ о демобилизации, которого ждут солдаты срочной службы – их запугивают или "задабривают" денежными выплатами для подписания контракта.

Обратите внимание! Кремль перебрасывает ближе к линии фронта и резервистов – Владимир Путин подписал приказ, по которому резервисты могут проходить специальные тренировки для "обеспечения защиты" критически важных объектов. Это позволяет направлять резервистов на оккупированные территории.

Что известно о мобилизации в России?