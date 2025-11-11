Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, політичний експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що такі проблеми впливають на загальну боєздатність російської армії. Вони є ознакою деморалізації окупаційного війська.

Як росіян "мотивують" воювати на фронті?

В Україні також є певні проблеми, зокрема широко обговорюють самовільне покинення частини військовими. Але тут варто пам'ятати, що велика кількість бійців все-таки повертаються назад.

Щодо росіян, то інформація ГУР є важливою, адже свідчить про реальний стан ворога. У них безліч проблем, військові не готові йти у постійні штурми й гинути у них. Відомо, що командування застосовує тортури, жорстко розправляється з бійцями, обіцяють стратити, якщо вони здадуться в український полон.

Таких випадків є багато, особливо коли приїжджають найманці з інших країн. Росіяни обіцяють їм золоті гори, виплати, хороші умови служби, але насправді їх обманюють, ставляють самовбивчі завдання,

– наголосив військовослужбовець.

Перед тим як бійці потрапляють на фронт, вони перебувають у місцях накопичення. Там панує хаос, мотивація воювати повністю вичерпується. Тому виникають різні проблеми, до того ж командири займаються рукоприкладством – все це впливає на стан російського війська.

Ворог намагається боротися з такими фактами, але робить це у звичний спосіб. Якщо такі речі стаються на фронті, то командири просто можуть застосувати фізичну розправу, погрожують родині. Ба більше, часто закривають у ямі просто неба, при цьому не дають їжі, води, б'ють. Саме такі методи найчастіше використовує ворог.

Що відомо про мобілізацію у Росії?