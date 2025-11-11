Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, політичний експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що такі проблеми впливають на загальну боєздатність російської армії. Вони є ознакою деморалізації окупаційного війська.
Як росіян "мотивують" воювати на фронті?
В Україні також є певні проблеми, зокрема широко обговорюють самовільне покинення частини військовими. Але тут варто пам'ятати, що велика кількість бійців все-таки повертаються назад.
Щодо росіян, то інформація ГУР є важливою, адже свідчить про реальний стан ворога. У них безліч проблем, військові не готові йти у постійні штурми й гинути у них. Відомо, що командування застосовує тортури, жорстко розправляється з бійцями, обіцяють стратити, якщо вони здадуться в український полон.
Таких випадків є багато, особливо коли приїжджають найманці з інших країн. Росіяни обіцяють їм золоті гори, виплати, хороші умови служби, але насправді їх обманюють, ставляють самовбивчі завдання,
– наголосив військовослужбовець.
Перед тим як бійці потрапляють на фронт, вони перебувають у місцях накопичення. Там панує хаос, мотивація воювати повністю вичерпується. Тому виникають різні проблеми, до того ж командири займаються рукоприкладством – все це впливає на стан російського війська.
Ворог намагається боротися з такими фактами, але робить це у звичний спосіб. Якщо такі речі стаються на фронті, то командири просто можуть застосувати фізичну розправу, погрожують родині. Ба більше, часто закривають у ямі просто неба, при цьому не дають їжі, води, б'ють. Саме такі методи найчастіше використовує ворог.
Що відомо про мобілізацію у Росії?
- Дедалі менше росіян хочуть воювати за гроші в Україні. Навіть у тих регіонах, які пропонують найвищі виплати, кількість охочих не збільшується. Кремль вдається до маніпуляцій. Напередодні зустрічі Трампа і Путіна, чоловіків переконували, що "треба встигнути заробити гроші ще до закінчення війни".
- Володимир Зеленський зауважив, що Кремль точно не планував платити такі великі кошти за підписання контрактів. Але змушений це робити, бо тоді воювати буде нікому. Оголосити повну мобілізацію Путін не може, бо боїться втратити рейтинг.
- Крім цього, російський диктатор підписав закон, який у народі назвали "вічним призовом". Він дозволяє призивати людей на військову службу впродовж усього року. Ймовірно, це зробили, щоб виконати план на призов, який у 2026 році є дуже високим.