Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що ворог може мати певні проблеми з поповненням особового складу. Там вже запровадили зміни щодо призову на військову службу. Тепер він триватиме упродовж всього року, а не лише двічі на рік. Такого ще не було.

Як Росія намагається вирішити проблеми з мобілізацією?

Як наголосив Ступак, строковики є досить болючою темою серед російського населення ще з часів війни в Афганістані та двох воєн у Чечні.

Там не так часто кидають строковиків на штурми. Звісно, є поодинокі випадки. Але загалом їх стараються на фронт не відправляти.

Але, якщо вони підпишуть контракти, то ця тема перестає бути болючою для населення. Підписав? Їдь на фронт. Тому на них тиснуть, аби вони підписали контракти,

– сказав Ступак.

Також в Росії йде набір резервістів, яких начебто мають відправити на посилення ППО для критично важливої інфраструктури. Цілком ймовірно, що так їх перекидатимуть на окуповані території України.

Мобілізація в Росії: коротко