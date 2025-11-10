Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что враг может иметь определенные проблемы с пополнением личного состава. Там уже ввели изменения относительно призыва на военную службу. Теперь он будет продолжаться в течение всего года, а не только дважды в год. Такого еще не было.

Как Россия пытается решить проблемы с мобилизацией?

Как отметил Ступак, срочники являются достаточно болезненной темой среди российского населения еще со времен войны в Афганистане и двух войн в Чечне.

Там не так часто кидают срочников на штурмы. Конечно, есть единичные случаи. Но в целом их стараются на фронт не отправлять.

Но, если они подпишут контракты, то эта тема перестает быть болезненной для населения. Подписал? Езжай на фронт. Поэтому на них давят, чтобы они подписали контракты,

– сказал Ступак.

Также в России идет набор резервистов, которых якобы должны отправить на усиление ПВО для критически важной инфраструктуры. Вполне вероятно, что так их будут перебрасывать на оккупированные территории Украины.

Мобилизация в России: кратко