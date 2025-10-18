Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зазначивши, що мовиться про оголошення часткової мобілізації. Для цього Кремль вже зробив певні кроки.

Чому у 2026 році Кремль може оголосити часткову мобілізацію?

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу пояснив, що зараз в Росії тема часткової мобілізації є дуже непопулярна. Водночас в країні-агресорці ввели нововведення, які спрощують надання повісток. Їх можуть видавати в електронній формі.

Крім того, в Росії підписали указ, який дозволяє залучення 2 мільйонів резервістів без оголошення воєнного стану.

Тобто є ознаки, що у 2026 році Кремль оголосить часткову мобілізацію. Це збільшення "гарматного м'яса", яке вони збираються кидати в Україну,

– наголосив він.

Цікаво й те, що в Росії зменшились виплати контрактникам. Раніше частину коштів їм виплачував центральний федеральний бюджет (приблизно 400 тисяч рублів), а решту – регіональні бюджети. Зараз же, наприклад, в центральному окрузі, замість 2 мільйонів росіянину виплачують 800 тисяч. У федеральному бюджеті на наступний рік передбачено зменшення на 800 мільярдів рублів за рахунок виплат саме контрактникам.

Щоб ніхто не мав ілюзій – подібне зменшення, як пошук додаткових коштів для фінансування війни є першими ознаками підготовки до проведення часткової мобілізації у 2026 році,

– підкреслив Пендзин.

Він додав, що українському керівництву потрібно бути готовим. Адже якщо Росія справді це зробить, відбудеться різкий тиск на лінії фронту.

Що відомо про методи поповнення війська в Росії: коротко