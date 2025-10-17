Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що мовиться про провокації. На більше Білорусь не погодиться.
Загроза з боку Білорусі
Полковник запасу ЗСУ зазначив, що росіяни можуть утнути будь-що. Однак варто звернути увагу на ціль їхніх дій. Наприклад, Кремль може готувати провокації через Білорусь, але для України це вже звична справа.
Щодо бойових дій росіян з території Білорусі, навряд чи росіяни це почнуть. Адже тоді через кілька годин економіка Білорусі просто вимкнеться – ми зможемо швидко знищити Мозирський НПЗ. Загалом "пройтись" по всій території Білорусі наші БпЛА зможуть за тиждень,
– наголосив він.
Світан наголосив, що глобальних стратегічних проблем з боку Білорусі не варто очікувати. Водночас росіяни готові на провокації, зокрема можуть готувати їх проти Польщі та країн Балтії. Тому країнам НАТО потрібно бути готовими.
Що відомо про загрозу з боку Білорусі?
- 11 жовтня Олександр Лукашенко заявив про перевірку боєготовності армії Білорусі. Міноборони країни заявило, що буцімто Білорусь має бути готова реагувати на виклики.
- В ДПСУ повідомили, що хоч такі повідомлення лунають не вперше, Україна повинна нарощувати оборонні спроможності на цьому кордоні.
- Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко припустив, що такі слова білоруського диктатора можуть бути брязканням зброєю та ІПСО на країни Західної Європи.