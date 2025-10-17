Однак тут у Росії може бути два плани. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян.

Що може задумати Росія?

Олег Саакян зазначив, що Україною була пророблена ціла низка роботи, комплекс заходів для того, щоб Tomahawk опинилися у нас як інструмент для примусу Росії до припинення ударів по енергетиці та для досягнення паритетного балансу.

Днями у Росії закінчився період наповнення газосховищ. Країна-агресорка у зимовий період відкачує газ, накачаний заздалегідь у газосховища, для того, щоб забезпечувати опалювальний сезон. Бо їхнього видобутку у зимовий період не вистачає для покриття пікового навантаження щодо опалення.

У всього цього дуже велике плече газотранспортної системи по всій Росії. Так само як росіяни знають всі українські газосховища та неземні споруди, які їх обслуговують, так і Україна знає всі споруди газового та газоопалювального комплексу Росії. Зокрема, системи газозбереження підземних газосховищ. Якщо щось вийде з ладу, то може статися так, що цілі регіони опиняться у дефіциті газу під час опалювального сезону,

– пояснив політолог.

За його словами, це може зруйнувати цілі сектори російської економіки. Можливість України дотягуватися за тисячі кілометрів вглиб Росії ракетами Tomahawk точково – це дуже серйозний аргумент для того, щоб досягнути паритету в енергетичному секторі.

Росія максимально атакує українську енергетичну та опалювальну інфраструктуру. Можливо, ще будуть хвилі атак, щоб Володимир Путін потім звернувся до Дональда Трампа з ініціативою про "опалювальне перемир'я", коли вони залучають усе, що можуть, та нищать те, що чого можуть дотягнутися перед тим, як Україна матиме більше можливостей, щоб паритетно атакувати Росію.

Тому нас чекає або ескалація взаємних ударів і вихід на деескалацію. Або доходження до піку російських ударів приблизно у листопаді з російською ініціативою Трампу про припинення вогню щодо ударів по енергетично-паливній інфраструктурі, від якого Україні буде складно відмовитися. Але воно буде у диспаритетній ситуації. До цього також потрібно готуватися,

– припустив Саакян.

