Однако здесь у России может быть два плана. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Олег Саакян.

Что может задумать Россия?

Олег Саакян отметил, что Украиной был проделан целый ряд работы, комплекс мероприятий для того, чтобы Tomahawk оказались у нас как инструмент для принуждения России к прекращению ударов по энергетике и для достижения паритетного баланса.

На днях в России закончился период наполнения газохранилищ. Страна-агрессор в зимний период откачивает газ, накачанный заранее в газохранилища, для того, чтобы обеспечивать отопительный сезон. Потому что их добычи в зимний период не хватает для покрытия пиковой нагрузки по отоплению.

У всего этого очень большое плечо газотранспортной системы по всей России. Так же как россияне знают все украинские газохранилища и неземные сооружения, которые их обслуживают, так и Украина знает все сооружения газового и газоотопительного комплекса России. В частности, системы газосбережения подземных газохранилищ. Если что-то выйдет из строя, то может случиться так, что целые регионы окажутся в дефиците газа во время отопительного сезона,

– объяснил политолог.

По его словам, это может разрушить целые секторы российской экономики. Возможность Украины дотягиваться за тысячи километров вглубь России ракетами Tomahawk точечно – это очень серьезный аргумент для того, чтобы достичь паритета в энергетическом секторе.

Россия максимально атакует украинскую энергетическую и отопительную инфраструктуру. Возможно, еще будут волны атак, чтобы Владимир Путин потом обратился к Дональду Трампу с инициативой об "отопительном перемирии", когда они привлекают все, что могут, и уничтожают то, что чего могут дотянуться перед тем, как Украина будет иметь больше возможностей, чтобы паритетно атаковать Россию.

Поэтому нас ждет или эскалация взаимных ударов и выход на деэскалацию. Или дохождение до пика российских ударов примерно в ноябре с российской инициативой Трампу о прекращении огня по ударам по энергетически-топливной инфраструктуре, от которого Украине будет сложно отказаться. Но оно будет в диспаритетной ситуации. К этому также нужно готовиться,

– предположил Саакян.

