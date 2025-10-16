Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що відомо про атаку по Україні 16 жовтня?

Президент Зеленський наголосив, що цієї ночі росіяни цинічно били по енергетичній та цивільній інфраструктурі, застосувавши сотні дронів та десятки ракет.

Ця ніч – це удари по наших людях, нашій енергетиці, цивільній інфраструктурі. Більше 300 ударних дронів та 37 ракет, з них значну кількість балістичних, застосувала Росія проти України,

– зазначив лідер.

Під атакою ворога опинилася інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини. Також окупанти вдарили по Ніжину на Чернігівщині – пошкодили пошту, одна людина поранена. На Харківщині армія Кремля била по критичній інфраструктурі, по частині ДСНС. Відомо, що постраждали люди.

Наразі всюди триває відновлення та працюють всі відповідні служби.

Президент також наголосив, що окупанти застосовують подвійний терор проти України.

І є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор – б’ють "Шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень,

– розповів Зеленський.

Він підкреслив, що цієї осені кожну добу ворожі сили використовують для ударів по нашій енергетичній інфраструктурі.

"Путін глухий до всього, що говорить світ, тому єдина мова, яку він ще здатен зрозуміти, – це мова тиску. Тиск санкціями, тиск далекобійністю. Можуть бути сильні рішення, які допоможуть", – наголосив гарант.

Він зазначив, що це, зокрема, залежить від США, від Європи, від усіх партнерів, чия сила прямо впливає на те, чи буде завершена війна. Він підкреслив, що зараз помітний важливий імпульс досягнення миру на Близькому Сході і у Європі це теж можливо. Він вказав, що саме про це буде говорити сьогодні й завтра у Вашингтоні.

Подробиці нічного терору

У ніч проти 16 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Ворог застосував для терору ударні БпЛА та ракети повітряного та наземного базування.

