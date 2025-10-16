Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка причина вибуху у Чернігові?

Зночі 16 жовтня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники та крилаті ракети. Станом на ранок, атака не вщухає. Через обстріл у Чернігові пролунав вибух близько 06:41.

Моніторингові канали повідомили про рух кількох ворожих БпЛА над містом за кілька хвилин до вибуху.

Про наслідки атаки чи результати роботи ППО наразі подробиць немає. У Разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття та перебувати там до відбою.

Нещодавні обстріли Чернігівщини

  • Уночі 15 жовтня російські війська атакували дронами Ніжин. Під ударом опинився термінал "Нової пошти" та житлова багатоповерхівка. Поранення отримала одна людина.

  • 14 жовтня на Чернігівщині чотири ворожі дрони поцілили в нафтобазу, спричинивши пожежу. Також обстрілів зазнали Новгород-Сіверський, Корюківський та Ніжинський райони.

  • 10 жовтня безпілотники атакували автомобілі "Чернігівобленерго". Загинув водій-машиніст крана, а водій Руслан Дейнега помер у лікарні від отриманих поранень.