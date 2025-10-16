Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка причина вибуху у Чернігові?

Зночі 16 жовтня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники та крилаті ракети. Станом на ранок, атака не вщухає. Через обстріл у Чернігові пролунав вибух близько 06:41.

Моніторингові канали повідомили про рух кількох ворожих БпЛА над містом за кілька хвилин до вибуху.

Про наслідки атаки чи результати роботи ППО наразі подробиць немає. У Разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття та перебувати там до відбою.

Нещодавні обстріли Чернігівщини