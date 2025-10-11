Про це пише 24 Канал з посиланням на допис начальника Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова та В'ячеслава Чауса, очільника Чернігівської ОВА.
Що відомо про удар по автівках Чернігівобленерго?
Приблизно о 22:20 10 жовтня в районі населеного пункту Жадове Семенівської громади були атаковані ударними дронами автомобілі АТ "Чернігівобленерго".
За даними глави ОВА, російський безпілотник поцілив у службовий автомобіль обленерго, внаслідок чого авто загорілось. Вже під час робіт з ліквідації наслідків стався повторний удар, який уразив інший автомобіль підприємства.
Відомо, що відразу на місці загинув один працівник, ще 4 зазнали поранення та їх доставили до лікарні. Загарбники також обстріляли місцеву пожежну команду, яка прибула на допомогу.
Зауважимо, що зранку 11 жовтня стало відомо, що у лікарні помер важкопоранений працівник обленерго. Лікарі доклали всіх зусиль, проте поранення виявилися несумісними з життям.
Кількість загиблих через цілеспрямований удар росіян по ремонтниках вже двоє.
Серед рятувальників втрат і травмованих немає. Пошкоджено пожежний автомобіль.
Минула атака по Україні: основне
Вночі 10 жовтня стало відомо, що росіяни завдають масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі.
Вже ранку стало відомо і про пошкодження газових об'єктів у Запоріжжі внаслідок обстрілів.
Крім цього, Росія тої ночі атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
Володимир Зеленський зранку повідомив, що на багатьох об'єктах критичної інфраструктури ліквідовували наслідки російського удару по енергетиці. За даними Повітряних сил, окупанти для атаки застосували понад 400 дронів і більше ніж 3 десятки ракет.