Про це пише 24 Канал з посиланням на допис начальника Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова та В'ячеслава Чауса, очільника Чернігівської ОВА.

Що відомо про удар по автівках Чернігівобленерго?

Приблизно о 22:20 10 жовтня в районі населеного пункту Жадове Семенівської громади були атаковані ударними дронами автомобілі АТ "Чернігівобленерго".

За даними глави ОВА, російський безпілотник поцілив у службовий автомобіль обленерго, внаслідок чого авто загорілось. Вже під час робіт з ліквідації наслідків стався повторний удар, який уразив інший автомобіль підприємства.

Відомо, що відразу на місці загинув один працівник, ще 4 зазнали поранення та їх доставили до лікарні. Загарбники також обстріляли місцеву пожежну команду, яка прибула на допомогу.

Зауважимо, що зранку 11 жовтня стало відомо, що у лікарні помер важкопоранений працівник обленерго. Лікарі доклали всіх зусиль, проте поранення виявилися несумісними з життям.

Кількість загиблих через цілеспрямований удар росіян по ремонтниках вже двоє.

Серед рятувальників втрат і травмованих немає. Пошкоджено пожежний автомобіль.

