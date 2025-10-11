Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение начальника Новогород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова и Вячеслава Чауса, главы Черниговской ОВА.

Что известно об ударе по автомобилям Черниговоблэнерго?

Примерно в 22:20 10 октября в районе населенного пункта Жадово Семеновской общины были атакованы ударными дронами автомобили АО "Черниговоблэнерго".

По данным главы ОВА, российский беспилотник попал в служебный автомобиль облэнерго, в результате чего авто загорелось. Уже во время работ по ликвидации последствий произошел повторный удар, который поразил другой автомобиль предприятия.

Известно, что сразу на месте погиб один работник, еще 4 получили ранения и их доставили в больницу. Захватчики также обстреляли местную пожарную команду, которая прибыла на помощь.

Заметим, что утром 11 октября стало известно, что в больнице умер тяжелораненый работник облэнерго. Врачи приложили все усилия, однако ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Количество погибших из-за целенаправленного удара россиян по ремонтникам уже двое.

Среди спасателей потерь и травмированных нет. Поврежден пожарный автомобиль.

Прошедшая атака по Украине: основное