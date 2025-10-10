Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Смотрите также Россия массированно атаковала энергетику Украины: какие разрушения произошли в областях

Что известно об обстреле теплоэлектростанций?

Утром 10 октября стало известно, что Россия цинично атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Указывается, что сейчас идет работа над устранением последствий, ведь враг нанес серьезные повреждения.

Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны российскими войсками более 200 раз.

Смотрите также На Сумщине и Полтавщине в результате обстрелов ввели графики отключений света

Атака по Украине 10 октября: основное