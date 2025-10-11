Згодом у місті почалися перебої зі світлом. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу та видання "Думська".

Що відомо про вибухи в Одесі?

Тривогу в Одеській області оголосили о 00:30 11 жовтня. Повітряні сили повідомляли про групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку області.

БпЛА тримають курс на Одесу, Чорноморськ,

– написали через кілька хвилин військові.

Вибухи в Одесі почули о 00:39. Про це написали журналісти "Думської".

У виданні писали, що в місті блимало світло. Гучно було в місті також о 00:45.

У телеграм-каналі monitor також писали, що близько 15 ворожих БпЛА рухається через місто Одеса та передмістя. Також автори каналу закликали бути уважними жителів Усатового та Пересипа.

Кореспондентка 24 Каналу зазначила, що після 00:50 у місті були проблеми зі світлом. Також спостерігалися проблеми із водою.

У яких містах чули вибухи раніше?

Пізно ввечері 10 жовтня стало відомо, що місто Чугуїв у Харківській області було під масованим ворожим обстрілом. Унаслідок атаки безпілотниками у населеному пункті виникли займання у кількох місцях.