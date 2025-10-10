Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голови Галину Мінаєву у Facebook та кореспондентів Суспільного.
Що відомо про атаку на Чугуїв?
Повітряна тривога у Чугуївському районі триває ще з 21:18. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про фіксацію ударних безпілотників у повітряному просторі Харківської області, які, зокрема, рухалися повз Великий Бурлук.
Вже о 22:00 з'явилася інформація про декілька груп БпЛА у районі Чугуєва. Близько 22:18 повідомили про серію вибухів, яка пролунала у громаді. Невдовзі місцева влада оприлюднила перші деталі російської атаки на місто.
Дорогі чугуївці, місто під масованою атакою ворожої зброї. Є загоряння на місці влучань. Усі необхідні служби готові до відповідної роботи з ліквідації наслідків,
– написала Галина Мінаєва.
Наразі додаткової інформації з цього приводу не вказують. В обласній військовій адміністрації також жодних подробиць поки не наводили.
Де ще атакували росіяни?
Нагадаємо, незадовго до цього вибухи чули у Дніпрі, росіяни атакували обласний центр за допомогою керованих авіабомб. Ані міський голова, ані керівник обласної військової адміністрації не коментували цю інформацію.
Також зранку 10 жовтня Росія атакувала Київську область. Росіяни запустили "Іскандери" на столицю та кілька міст регіону. Разом з тим вибухи чули в Каневі Черкаської області, куди окупанти також запустили ракети.
Крім того, під ударом опинилася і Запорізька область. У лікарні помер 7-річний хлопчик, який зазнав поранень через атаку. Відомо, що кількість постраждалих збільшилася до 4. Серед них і батьки загиблого хлопчика.