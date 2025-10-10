Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского головы Галину Минаеву в Facebook и корреспондентов Общественного.
Смотрите также После массированного удара по энергетике россияне снова запустили "Шахеды": где сейчас опасность
Что известно об атаке на Чугуев?
Воздушная тревога в Чугуевском районе продолжается еще с 21:18. Воздушные силы ВСУ сообщали о фиксации ударных беспилотников в воздушном пространстве Харьковской области, которые, в частности, двигались мимо Великого Бурлука.
Уже в 22:00 появилась информация о нескольких группах БпЛА в районе Чугуева. Около 22:18 сообщили о серии взрывов, которая прозвучала в громаде. Вскоре местные власти обнародовали первые детали российской атаки на город.
Дорогие чугуевцы, город под массированной атакой вражеского оружия. Есть возгорания на месте попаданий. Все необходимые службы готовы к соответствующей работе по ликвидации последствий,
– написала Галина Минаева.
Сейчас дополнительной информации по этому поводу не указывают. В областной военной администрации также никаких подробностей пока не приводили.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где еще атаковали россияне?
Напомним, незадолго до этого взрывы слышали в Днепре, россияне атаковали областной центр с помощью управляемых авиабомб. Ни городской голова, ни руководитель областной военной администрации не комментировали эту информацию.
Также утром 10 октября Россия атаковала Киевскую область. Россияне запустили "Искандеры" на столицу и несколько городов региона. Вместе с тем взрывы слышали в Каневе Черкасской области, куда оккупанты также запустили ракеты.
Кроме того, под ударом оказалась и Запорожская область. В больнице умер 7-летний мальчик, который получил ранения из-за атаки. Известно, что количество пострадавших увеличилось до 4. Среди них и родители погибшего мальчика.