Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что в регионе уже сообщали об опасности на момент взрыва.
Что известно о взрывах в Днепре?
Воздушную тревогу в большинстве районов Днепропетровской области начали объявлять после 16:41. Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Там предостерегали об угрозе применения авиационных средств поражения. Впоследствии сообщили о фиксации КАБ мимо Запорожья курсом на Днепропетровскую область. В 16:59 в областном центре было шумно.
В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
По состоянию на момент публикации ни городской голова, ни руководитель областной военной администрации не комментировали эту информацию. Очевидно в случае последствий дополнительную информацию обнародуют отдельно.
Регион атаковали и раньше
- Ночью 10 октября под ударом, в частности, оказался Кривой Рог. В результате попадания крылатой ракеты поврежден гражданский объект. Из-за этого пострадал один человек, у него акубаротравма. Всего в городе пострадали три человека.
- Кроме того, под ударом был областной центр. Из-за российской атаки в сети в части города Самар, Самаровского, Павлоградского, Синельниковского районов было временно отсутствовало электроснабжение.
- Всего во время атаки противник применил 497 средств воздушного нападения, в том числе 32 ракеты и 465 БПЛА различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 405 дронов и 15 ракет российской армии.