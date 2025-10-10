Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что в регионе уже сообщали об опасности на момент взрыва.

Что известно о взрывах в Днепре?

Воздушную тревогу в большинстве районов Днепропетровской области начали объявлять после 16:41. Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Там предостерегали об угрозе применения авиационных средств поражения. Впоследствии сообщили о фиксации КАБ мимо Запорожья курсом на Днепропетровскую область. В 16:59 в областном центре было шумно.

В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

По состоянию на момент публикации ни городской голова, ни руководитель областной военной администрации не комментировали эту информацию. Очевидно в случае последствий дополнительную информацию обнародуют отдельно.

