После атаки в ночь на 10 октября в Украине пришлось вводить аварийные графики отключения света в 9 областях. Эксперты рассказали 24 Каналу, как россияне изменили тактику ударов по энергообъектам и сделали прогноз, к чему следует готовиться украинцам зимой.

Важно В ряде регионов была воздушная тревога: Россия атаковала Украину ракетами и дронами

По каким объектам бьют россияне?

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что враг бьет не только по объектам, производящим электроэнергию. Самыми опасными являются их удары по распределительным станциям. От них зависит то, насколько быстро Украина способна восстанавливать электроснабжение после обстрелов.

Враг это понимает. Его главная цель – погрузить Украину в темноту. Ближайшая зима для отдельных регионов может быть очень темной и холодной. Я не запугиваю, однако прошу готовиться уже. Необходимо приобрести газовые горелки, павербанки, теплые вещи,

– отметил офицер ВСУ.

Он продолжил, что полностью лишить Украину электроэнергии врагу не удастся. Ведь все же у него нет достаточно сил и средств для достижения этой цели.

Федоренко назвал объекты, по которым бьют россияне: смотрите видео

Как Россия изменила тактику ударов?

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев сказал, что в последнее время Россия изменила тактику ударов по энергообъектам и выбирает для обстрелов новые цели. Ранее оккупанты атаковали крупные энергетические объекты, нанося удары, в частности, по оборудованию оператора системы передачи электричества.

"Сейчас россияне бьют по обл- или горэнерго, особенно в прифронтовых районах. Их атакуют примерно 20 – 30 БПЛА. Это делается для того, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО, которая поразит большую часть дронов, но несколько из них все же пройдут для поражения объекта", – подчеркнул эксперт по вопросам энергетики.

По его словам, есть опасения, что объекты гор- или облэнерго защищены меньше, чем крупные объекты, например, Укрэнерго. Говорится и об активной обороне, и об инженерно-технической обороне. Такая ситуация уже ранее наблюдалась на Сумщине, Черниговщине, были удары по Кривому Рогу, где уже вводили ограничения электроснабжения для населения.

Рябцев сказал, как Россия изменила тактику обстрелов: смотрите видео

Как Украина пытается предотвратить блэкаут?

Эксперт по вопросам энергетики добавил, что в Украине предусмотрели парки резервных аккумуляторов для поддержки электросетей на случай блэкаутов. Они могут обеспечивать электричеством более 600 тысяч домохозяйств в течение 2 часов. Их построила компания ДТЭК в шести локациях в Киевской и Днепропетровской областях.

Это только первый шаг. Украине нужно в десять раз больше таких систем, впрочем стоит последовать примеру ДТЭК, который вкладывает средства в новое оборудование. Они не являются секретными. Корпорация рассказывала о них медиа, но выезд журналистов, в целях безопасности, на места не предусматривался,

– пояснил Рябцев.

Кроме того, в Украине есть маленькие энергетические установки распределенной генерации, которые позволяют уменьшать последствия российских атак по энергообъектам. Впрочем государству желательно полностью изменить архитектуру энергетики. Она должна превратиться из высококонцентрированной на 10 – 15 объектах на децентрализованную с более 500 малыми энергоустановками.

Какова наибольшая опасность российских обстрелов?

Бывший офицер Воздушных Сил, авиаэксперт Анатолий Храпчинский ответил, какова сейчас самая большая опасность во время российских ударов. Она заключается в модернизированном оружии, потому что враг смог улучшить свои ракеты и дроны благодаря Ирану, КНДР и Китаю.

"Удары происходят одновременно в нескольких регионах. Это усложняет работу украинской ПВО. Враг комбинирует ракеты и дроны, чтобы как можно эффективнее поразить объекты. Оккупанты хотят погрузить нашу страну в темноту и холод, чтобы хотя бы так захватить Украину", – подчеркнул авиаэксперт.

Как он отметил, союзники России помогли ей улучшить оружие, чтобы увеличить его точность и дальность. Впрочем, проблема не только в союзниках Кремля. Оккупанты до сих пор получают западную электронику для своих дронов и ракет. Да, это не прямые поставки, а закупки через третьи страны, но это также стоит ограничить для России.

Храпчинский о самой большой опасности от российских обстрелов: смотрите видео

