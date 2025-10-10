Після атаки в ніч на 10 жовтня в Україні довелось вводити аварійні графіки відключення світла в 9 областях. Експерти розповіли 24 Каналу, як росіяни змінили тактику ударів по енергооб'єктах і зробили прогноз, до чого слід готуватись українцям узимку.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив, що ворог б'є не лише по об'єктах, що продукують електроенергію. Найнебезпечнішими є їхні удари по розподільчих станціях. Від них залежить те, наскільки швидко Україна здатна відновлювати електропостачання після обстрілів.

Ворог це розуміє. Його головна мета – занурити Україну в темряву. Найближча зима для окремих регіонів може бути дуже темною та холодною. Я не залякую, однак прошу готуватись уже. Необхідно придбати газові пальники, павербанки, теплі речі,
– зауважив офіцер ЗСУ.

Він продовжив, що повністю позбавити Україну електроенергії ворогу не вдасться. Адже все ж у нього немає достатньо сил і засобів для досягнення цієї цілі.

Федоренко назвав об'єкти, по яких б'ють росіяни: дивіться відео

Експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев сказав, що останнім часом Росія змінила тактику ударів по енергооб'єктах і обирає для обстрілів нові цілі. Раніше окупанти атакували великі енергетичні об'єкти, б'ючи, зокрема, по обладнанню оператора системи передачі електрики.

"Зараз росіяни б'ють по обл- або міськенерго, особливо в прифронтових районах. Їх атакують приблизно 20 – 30 БпЛА. Це робиться для того, щоб перевантажити українську систему ППО, яка вразить більшу частину дронів, але кілька з них усе ж пройдуть для ураження об'єкта", – наголосив експерт із питань енергетики.

За його словами, є побоювання, що об'єкти міськ- або обленерго захищені менше, ніж великі об'єкти, наприклад, Укренерго. Мовиться й про активну оборону, й про інженерно-технічну оборону. Така ситуація вже раніше спостерігалась на Сумщині, Чернігівщині, були удари по Кривому Рогу, де вже запроваджували обмеження електропостачання для населення.

Рябцев сказав, як Росія змінила тактику обстрілів: дивіться відео

Експерт із питань енергетики додав, що в Україні передбачили парки резервних акумуляторів для підтримки електромереж на випадок блекаутів. Вони можуть забезпечувати електрикою понад 600 тисяч домогосподарств протягом 2 годин. Їх збудувала компанія ДТЕК у шести локаціях у Київській і Дніпропетровській областях.

Це лише перший крок. Україні потрібно в десять разів більше таких систем, утім варто наслідувати приклад ДТЕК, який вкладає кошти в нове обладнання. Вони не є секретними. Корпорація розповідала про них медіа, але виїзд журналістів, у цілях безпеки, на місця не передбачався,
– пояснив Рябцев.

Крім того, в Україні є маленькі енергетичні установки розподіленої генерації, які дозволяють зменшувати наслідки російських атак по енергооб'єктах. Утім державі бажано повністю змінити архітектуру енергетики. Вона має перетворитись із висококонцентрованої на 10 – 15 об'єктах на децентралізовану з понад 500 малими енергоустановками.

Колишній офіцер Повітряних Сил, авіаексперт Анатолій Храпчинський відповів, якою нині є найбільша небезпека під час російських ударів. Вона полягає в модернізованій зброї, бо ворог змін покращити свої ракети та дрони завдяки Ірану, КНДР і Китаю.

"Удари відбуваються одночасно в кількох регіонах. Це ускладнює роботу української ППО. Ворог комбінує ракети та дрони, щоб якомога ефективніше уразити об'єкти. Окупанти хочуть занурити нашу країну в темряву та холод, аби бодай так захопити Україну", – підкреслив авіаексперт.

Як він зазначив, союзники Росії допомогли їй покращити зброю, аби збільшити її точність і дальність. Утім проблема не лише в союзниках Кремля. Окупанти досі отримують західну електроніку для своїх дронів і ракет. Так, це не прямі постачання, а закупівлі через треті країни, але це також варто обмежити для Росії.

Храпчинський про найбільшу небезпеку від російських обстрілів: дивіться відео

