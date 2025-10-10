Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АТ "Полтаваобленерго" та "Сумиобленерго".

Читайте також Зеленський пояснив, чому Росія тероризує енергетику Полтавщини, Чернігівщини та Сумщини

Як діють графіки відключень світла?

У Сумській області через російські обстріли запровадили графіки аварійних відключень, наразі вони діють для 10 черг споживачів.

Нагадаємо, графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі,

– додали в "Сумиобленерго".

Зазначається, що в таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо йдеться про аварійну ситуацію.

Усі обмеження діють до скасування командою НЕК "Укренерго".

Важливо! Інформація про аварійні відключення оновлюється в режимі реального часу та відображається в особистому кабінеті E-Svitlo і в однойменному додатку.

Графіки аварійних відключень діють і на території Полтавської області. Причиною також стали наслідки російських атак на об'єкти енергетики.

Обсяг розвантаження становить 80 мегават. Енергетики зазначають, що заходи необхідні для підтримання стабільної роботи енергосистеми регіону.

Начальник ОВА Володимир Когут повідомив, що внаслідок падіння уламків та прямих влучань цієї ночі було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Без світла залишилися 16578 побутових і 800 юридичних абонентів,

– йдеться в повідомленні.

Також унаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки.

Росія знову атакувала енергетику: останні новини