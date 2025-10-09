Президент Зеленський під час зустрічі із журналістами пояснив, чому ворог б'є саме по цих областях, передає 24 Канал.
Дивіться також Чи є загроза блекауту через удари по енергетиці: Зеленський відповів, до чого варто готуватись
Чому Росія б'є по Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині?
Зеленський пояснив, що Сумська і Чернігівська області були одними із напрямків наступу Росії. Вони страждають як прикордонні регіони.
І ви пам'ятаєте, коли йшлося про російську літньо-осінню кампанію, ми говорили, що з півночі вони можуть думати про Чернігів, точно хочуть наступу на Сумщині, а також говорили, що вони точно будуть рухатися в Запоріжжі. Але головна ціль, в принципі, – Покровський напрямок,
– нагадав президент.
А на сході енергетичний терор відбувається давно: населення залишається без світла – енергетики відновлюють постачання.
"Російська задача – робити хаос, психологічно тиснути на людей через удари по енергетиці, по залізниці", – наголосив президент.
Він також пояснив удари по Полтаві. Ними росіяни хочуть залишити Україну без палива, тож б'ють по енергетиці і центру генерації українського палива.
Останні удари по енергетиці
Уночі 9 жовтня Росія знову вдарила по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині. На жаль, пошкодження суттєві. Понад 30 тисяч споживачів залишилися без світла.
Напередодні через ворожі атаки було також знеструмлено частину Сумського району, зокрема, Білопілля та Ворожбянську громаду. Окрім того, росіяни цинічно атакували автомобіль енергетиків.
Складною залишається ситуація і на Чернігівщині. Зокрема, 8 жовтня без світла залишилися тисячі мешканців Ніжина.