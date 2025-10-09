Про це Зеленський заявив на зустрічі з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Що зараз відбувається в енергосистемі України?

Володимир Зеленський заявив, що держава продовжить захищати енергетику. За його словами, фінансування на посилення ППО постійно знаходиться і кількість дронів-перехоплювачів поступово зростає.

Водночас президент наголосив, що важливо також збільшувати число самих систем запуску безпілотників, які вже показали свою ефективність.

Він навів приклад Чернігівщини, де під час атаки з 36 "Шахедів" 22 були знищені перехоплювачами. За словами Зеленського, показники збиття покращуються, а кількість систем оборони буде надалі збільшуватися.

Щодо електрики – будемо захищати від ударів та будемо відновлювати. Загроза зрозуміла. Всі розуміють, що робити,

– прокоментував глава держави.

Щодо газової інфраструктури, яка нині зазнає сильного тиску через удари, Зеленський зазначив, що уряд має два варіанти розвитку подій.

План "А" передбачає активніше використання власного видобутку, а план "Б" – імпорт газу у разі масштабних пошкоджень, із чітким розумінням необхідних обсягів та фінансування.

Росія продовжує обстріли енергооб'єктів: що відомо