Президент Зеленский во время встречи с журналистами объяснил, почему враг бьет именно по этим областям, передает 24 Канал.

Почему Россия бьет по Полтавщине, Черниговщине и Сумщине?

Зеленский объяснил, что Сумская и Черниговская области были одними из направлений наступления России. Они страдают как приграничные регионы.

И вы помните, когда речь шла о российской летне-осенней кампании, мы говорили, что с севера они могут думать о Чернигове, точно хотят наступления на Сумщине, а также говорили, что они точно будут двигаться в Запорожье. Но главная цель, в принципе, – Покровское направление,

– напомнил президент.

А на востоке энергетический террор происходит давно: население остается без света – энергетики восстанавливают поставки.

"Российская задача – делать хаос, психологически давить на людей через удары по энергетике, по железной дороге", – подчеркнул президент.

Он также объяснил удары по Полтаве. Ими россияне хотят оставить Украину без топлива, поэтому бьют по энергетике и центру генерации украинского топлива.

Последние удары по энергетике