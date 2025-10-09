Президент Зеленский во время встречи с журналистами объяснил, почему враг бьет именно по этим областям, передает 24 Канал.
Смотрите также Есть ли угроза блэкаута из-за ударов по энергетике: Зеленский ответил, к чему стоит готовиться
Почему Россия бьет по Полтавщине, Черниговщине и Сумщине?
Зеленский объяснил, что Сумская и Черниговская области были одними из направлений наступления России. Они страдают как приграничные регионы.
И вы помните, когда речь шла о российской летне-осенней кампании, мы говорили, что с севера они могут думать о Чернигове, точно хотят наступления на Сумщине, а также говорили, что они точно будут двигаться в Запорожье. Но главная цель, в принципе, – Покровское направление,
– напомнил президент.
А на востоке энергетический террор происходит давно: население остается без света – энергетики восстанавливают поставки.
"Российская задача – делать хаос, психологически давить на людей через удары по энергетике, по железной дороге", – подчеркнул президент.
Он также объяснил удары по Полтаве. Ими россияне хотят оставить Украину без топлива, поэтому бьют по энергетике и центру генерации украинского топлива.
Последние удары по энергетике
Ночью 9 октября Россия снова ударила по энергообъекту ДТЭК в Одесской области. К сожалению, повреждения существенные. Более 30 тысяч потребителей остались без света.
Накануне из-за вражеских атак было также обесточена часть Сумского района, в частности, Белополье и Ворожбянскую общину. Кроме того, россияне цинично атаковали автомобиль энергетиков.
Сложной остается ситуация и на Черниговщине. В частности, 8 октября без света остались тысячи жителей Нежина.