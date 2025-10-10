Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Что происходит в энергосистеме Украины?

В результате масштабной атаки повреждения энергетических объектов фиксируют в нескольких областях: это привело к обесточиванию значительного количества потребителей.

Самой сложной является ситуация в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях,

– говорится в сообщении.

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в части этих регионов, а также в Запорожской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения.

Из-за последствий предыдущих вражеских обстрелов на Черниговщине также действует график почасовых отключений объемом одной очереди.

В "Укрэнерго" отметили, что сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное российскими обстрелами оборудование в работу. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в каждом из регионов, пострадавших от вражеских атак.

Украинцев также призвали к экономному энергопотреблению: не стоит включать несколько мощных приборов одновременно в течение всех текущих суток.

Какие последствия атаки в областях?