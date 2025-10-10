Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Что происходит в энергосистеме Украины?
В результате масштабной атаки повреждения энергетических объектов фиксируют в нескольких областях: это привело к обесточиванию значительного количества потребителей.
Самой сложной является ситуация в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях,
– говорится в сообщении.
Для стабилизации ситуации в энергосистеме в части этих регионов, а также в Запорожской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения.
Из-за последствий предыдущих вражеских обстрелов на Черниговщине также действует график почасовых отключений объемом одной очереди.
В "Укрэнерго" отметили, что сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное российскими обстрелами оборудование в работу. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в каждом из регионов, пострадавших от вражеских атак.
Украинцев также призвали к экономному энергопотреблению: не стоит включать несколько мощных приборов одновременно в течение всех текущих суток.
Какие последствия атаки в областях?
В Запорожье в результате вражеских обстрелов повреждены газовые объекты. Местных жителей призвали минимально использовать газовые приборы до завершения аварийных работ.
В результате атаки более 5800 жилых домов (многоквартирные, частные) в Киеве остались без света. Кроме того, на Левом берегу города тяжелой остается ситуация и с водоснабжением.
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что это был один из крупнейших сконцентрированных ударов именно против объектов энергетики, есть существенные повреждения энергетической инфраструктуры.