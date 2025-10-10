Под ударом, в частности, оказался Кривой Рог. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, начальника Криворожского РВА Евгения Ситниченко и главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Смотрите также В ряде регионов была воздушная тревога: Россия атаковала Украину ракетами и дронами
Какие последствия атаки на Кривой Рог?
В Кривом Роге в результате попадания крылатой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. В результате этого пострадал один человек. У него возникла акубаротравма. Всего из-за вражеской атаки в городе пострадали три человека – это мужчины 36, 45 и 53 лет. Двух из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают. Электричество есть, но ситуация с энергетикой может быть сложной, ведь энергетическая инфраструктура взаимосвязана и повреждения в одних регионах могут влиять на другие. В городе также повреждено здание одного из частных предприятий. Возник пожар, его уже потушили.
Зато в Криворожском районе ранен 66-летний мужчина. Последствия еще уточняются. Власти советуют жителям держать дома запас воды, заряженные гаджеты и павербанки. Все пункты несокрушимости в городе работают.
Последствия атаки на Украину: коротко о главном
В четверг, 9 октября, в Днепре прогремел мощный взрыв. Воздушные силы информировали о КАБ на Днепропетровщине в направлении города. Вследствие этого возникли перебои со светом.
Тогда как на Полтавщине из-за российской атаки в ночь на 10 октября был поврежден объект энергетической инфраструктуры, без света остались 16 578 бытовых и 800 юридических абонентов.
Под ударом оказалась и Киевская область. В результате ночной атаки в столице есть пострадавшие. Некоторые из них находятся в больницах, еще 4 получают амбулаторную помощь. Кроме этого, возник пожар в Броварском районе, повреждено несколько зданий и уничтожено два автомобиля. Около 28 000 семей остались без электричества, энергетики работают над восстановлением поставок.