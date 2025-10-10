Под ударом, в частности, оказался Кривой Рог. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, начальника Криворожского РВА Евгения Ситниченко и главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Какие последствия атаки на Кривой Рог?

В Кривом Роге в результате попадания крылатой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. В результате этого пострадал один человек. У него возникла акубаротравма. Всего из-за вражеской атаки в городе пострадали три человека – это мужчины 36, 45 и 53 лет. Двух из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают. Электричество есть, но ситуация с энергетикой может быть сложной, ведь энергетическая инфраструктура взаимосвязана и повреждения в одних регионах могут влиять на другие. В городе также повреждено здание одного из частных предприятий. Возник пожар, его уже потушили.

Зато в Криворожском районе ранен 66-летний мужчина. Последствия еще уточняются. Власти советуют жителям держать дома запас воды, заряженные гаджеты и павербанки. Все пункты несокрушимости в городе работают.

Последствия атаки на Украину: коротко о главном