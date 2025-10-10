Під ударом, зокрема, опинився Кривий Ріг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, начальника Криворізької РВА Євгена Ситниченка та очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Які наслідки атаки на Кривий Ріг?
У Кривому Розі внаслідок влучання крилатої ракети пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок цього постраждала одна людина. У неї виникла акубаротравма. Загалом через ворожу атаку в місті постраждали троє людей – це чоловіки 36, 45 і 53 років. Двох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Електрика є, але ситуація з енергетикою може бути складною, адже енергетична інфраструктура взаємопов'язана і пошкодження в одних регіонах можуть впливати на інші. У місті також пошкоджена будівля одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, її вже загасили.
Натомість у Криворізькому районі поранено 66-річного чоловіка. Наслідки ще уточнюються. Влада радить мешканцям тримати вдома запас води, заряджені гаджети та павербанки. Усі пункти незламності у місті працюють.
Наслідки атаки на Україну: коротко про головне
У четвер, 9 жовтня, у Дніпрі прогримів потужний вибух. Повітряні сили інформували про КАБ на Дніпропетровщині в напрямку міста. Внаслідок цього виникли перебої зі світлом.
Тоді як на Полтавщині через російську атаку у ніч на 10 жовтня було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, без світла залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів.
Під ударом опинилася і Київщина. Внаслідок нічної атаки у столиці є постраждалі. Деякі з них перебувають у лікарнях, ще 4 отримують амбулаторну допомогу. Окрім цього, виникла пожежа в Броварському районі, пошкоджено кілька будівель та знищено два автомобілі. Близько 28 000 родин залишились без електрики, енергетики працюють над відновленням постачання.