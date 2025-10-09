Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Що відомо про вибух в Дніпрі?

Зазначимо, що тривогу в Дніпрі оголосили о 17:50. Через декілька хвилин в Повітряних силах повідомили про небезпеку для регіону. Зокрема, вказувалося про загрозу застосування керованих авіаційних бомб.

КАБ на Дніпропетровщині в напрямку міста Дніпро з півдня!

– ідеться в повідомленні.

Буквально через 2 хвилини опісля в Дніпрі пролунав сильний вибух. Станом на 18:09 подробиць щодо вибуху в регіоні місцева влада не повідомляла.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Зазначимо, що станом на 18:10 в Дніпрі все ще триває тривога. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.