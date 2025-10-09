Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО цієї ночі?

У ніч на 9 жовтня (із 19:00 8 жовтня) росіяни атакували Україну 112 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Ворог запустив дрони з напрямків Міллерово, Курськ, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ, понад 70 із них становили саме "Шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– повідомили в Повітряних силах.

Зазначається, що зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Повітряні сили також наголосили, що атака триває, в повітряному просторі країни є декілька ворожих БпЛА. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Які регіони опинилися під ударом?