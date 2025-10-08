Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Куди рухаються "Шахеди"?

21:22, 8 жовтня

БпЛА на сході Дніпропетровщини рухаються на захід.

21:09, 8 жовтня

Ворожі БпЛА в північній частині Полтавщини курсом на південь.

20:49, 8 жовтня

  • Група ворожих БпЛА на Сумщині курсом на захід.
  • Група ворожих БпЛА на Донеччині курсом на північ.
20:37, 8 жовтня

Ворожий дрон в північній частині Одещини фіксують курсом на південь.

20:20, 8 жовтня

"Шахеди" на Чернігівщині рухаються курсом на захід.

20:11, 8 жовтня

Ворожий БпЛА в північній частині Кіровоградщини курсом на південь.

19:21, 8 жовтня

Ударний дрон в північній частині Черкащини курсом на південь.

19:16, 8 жовтня

За даними моніторингових каналів, відбулись пуски Shahed-136/"Герань-2" з аеродрому Шаталово, Смоленська область.

19:16, 8 жовтня

Монітори повідомили про пуски Shahed-136/"Герань-2" з аеродрому Халіно, Курськ.

19:09, 8 жовтня

Російський дрон на півдні Сумщини курсом на захід.

19:00, 8 жовтня

Дрон в північній частині Полтавщини курсом на південь.

18:37, 8 жовтня

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.

18:30, 8 жовтня

  • Ворожі БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.
  • В районі Сум ворожий БпЛА.