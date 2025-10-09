Для ліквідації наслідків атаки залучали 83 рятувальники та 18 одиниць техніки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
Дивіться також Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
Які наслідки російської атаки?
За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали 5 осіб. Через російський удар спалахнули пожежі, горіли два житлові будинки, адмінбудівля, а також автозаправна станція. Крім того, відомо про ще одне загоряння.
Також виникла масштабна пожежа на території об'єкта портової інфраструктури – горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами й деревними паливними пелетами,
– ідеться у повідомленні.
Ліквідація наслідків удару / Фото ДСНС
Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що більшість ворожих цілей знищена протиповітряною обороною, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктур.
Унаслідок атаки ще 4 приватних будинки пошкоджено. Усім постраждалим надають необхідну допомогу. Станом на ранок, за його словами, без електропостачання залишилось понад 30 тисяч абонентів.
Пошкодження та пожежі внаслідок атаки: дивіться відео
Що ще відомо про цю атаку?
Нагадаємо, о пів на 1 годину ночі Олег Кіпер повідомляв про рух дронів біля Одеси. Тоді ж місцеві пабліки інформували про роботу ППО. Через 15 хвилин в Повітряних силах також повідомили про групу ворожих БпЛА.
Вже близько 1 години ночі стало відомо про вибухи в Одесі. За даними моніторингових каналів, на той момент в бік Одеси з моря рухалося близько десятка дронів. Також понад 10 БпЛА рухалися в сторону Чорноморська.
Також у ніч на 9 жовтня ворог атакував залізницю у Сумській області. За даними УЗ, через це організовують рух зміненими маршрутами, зокрема це стосується деяких потягів регіонального призначення.