Для ліквідації наслідків атаки залучали 83 рятувальники та 18 одиниць техніки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Які наслідки російської атаки?

За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали 5 осіб. Через російський удар спалахнули пожежі, горіли два житлові будинки, адмінбудівля, а також автозаправна станція. Крім того, відомо про ще одне загоряння.

Також виникла масштабна пожежа на території об'єкта портової інфраструктури – горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами й деревними паливними пелетами,

– ідеться у повідомленні.

Ліквідація наслідків удару / Фото ДСНС

Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що більшість ворожих цілей знищена протиповітряною обороною, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктур.

Унаслідок атаки ще 4 приватних будинки пошкоджено. Усім постраждалим надають необхідну допомогу. Станом на ранок, за його словами, без електропостачання залишилось понад 30 тисяч абонентів.

Пошкодження та пожежі внаслідок атаки: дивіться відео

Що ще відомо про цю атаку?