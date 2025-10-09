Про це повідомляють журналісти 24 Каналу.

Що відомо про атаку на Одещину?

Ще о пів на 1 годину ночі Олег Кіпер, глава Одеської ОВА, повідомляв про рух дронів біля Одеси. Тоді ж місцеві пабліки інформували про роботу ППО по ворожих БпЛА.

Через 15 хвилин в Повітряних силах також повідомили про групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Вже близько 1 години ночі журналісти 24 Каналу сповістили про вибухи в регіоні.

За даними моніторингових каналів, в бік Одеси з моря рухається близько десятка ворожих дронів.