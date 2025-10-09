Об этом сообщают журналисты 24 Канала.

Что известно об атаке на Одесскую область?

Еще в половине 1 часа ночи Олег Кипер, глава Одесской ОГА, сообщал о движении дронов возле Одессы. Тогда же местные паблики информировали о работе ПВО по вражеским БпЛА.

Через 15 минут в Воздушных силах также сообщили о группе вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Уже около 1 часа ночи журналисты 24 Канала сообщили о взрывах в регионе.

По данным мониторинговых каналов, на тот момент в сторону Одессы с моря двигалось около десятка вражеских дронов. Также более 10 БПЛА двигались в сторону Черноморска.

По состоянию на половину второго часа ночи в регионе все еще звучит тревога. Оккупанты продолжают терроризировать Одесскую область.

Добавим, что россияне еще с вечера 8 октября взялись атаковать украинские города ударными БПЛА. По состоянию на половину второго ночи 9 октября тревога раздается в ряде областей.

