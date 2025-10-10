Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Где сейчас звучит воздушная тревога?
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
В Броварском районе – отбой воздушной тревоги. БПЛА – в направлении Броваров. БПЛА на Черниговщине в районе Нежина и Борзны.19:27, 10 октября18:55, 10 октября17:06, 10 октября
