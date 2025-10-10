Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Які наслідки атаки на Черкащині?

Ігор Табурець розповів, що після ворожої атаки на Черкащині фіксують наслідки для інфраструктури області. Загалом в регіоні сили ППО знешкодили 8 російських БпЛА, а також крилату ракету.

У Каневі уламки збитої ракети пошкодили житловий будинок, а вибухова хвиля зачепила щонайменше сім багатоповерхівок, дитячий садок і школу – переважно побито вікна.

Ворог також цілив по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблею ГЕС,

– написав начальник ОВА.

Станом на 10:50 відомо про десятьох травмованих, серед них – 10-річний хлопчик.

На Черкащині ліквідують наслідки нічної атаки / Фото: Ігор Табурець

Табурець підкреслив, що наразі триває обстеження, працюють відповідні комісії. За результатами буде зрозумілий остаточний обсяг завданої шкоди.

