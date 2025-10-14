Під атаку, зокрема, потрапив критичний об'єкт. Про це пише 24 Канал з посиланням на ОК "Північ".
Що атакував ворог на Чернігівщині та Сумщині 14 жовтня?
В ніч проти 14 жовтня російська армія тероризувала Україну дронами. Деякі з них долетіли до цілі та уразили об'єкти. Так за добу окупанти 22 рази обстріляли Чернігівську область. У регіоні сталося 84 вибухи. Цього дня ворог атакував Новгород-Сіверський, Корюківський та Ніжинський райони.
Відомо про наслідки атаки по Семенівці, що в Чернігівській області. Там загинула одна людина, а ще одну поранено. Населений пункт атакували FPV-дроном. Удар стався по магазину в центрі. Загинув його власник. Ушкоджено також два житлові будинки в місті.
У Ніжинському районі чотири дрони влучили в нафтобазу, внаслідок чого там почалася пожежа. Рятувальники ліквідували займання, обійшлося без постраждалих.
Вогнеборці ліквідували наслідки атаки в Ніжинському районі / Фото ДСНС Чернігівської області
У Сумській області під атакою були 15 громад. Росіяни здійснили майже 110 обстрілів. Найбільше постраждали Сумський і Шосткинський райони.
Що відомо про обстріл України вночі?
Російська армія напередодні вдарила КАБами по Харкову. Вороже озброєння влучило в медичний заклад. 57 пацієнтів постраждали, з них 6 – поранені. Під час атаки було пошкоджено щонайменше 19 автомобілів, будівля медзакладу, фасади будинків поруч та гаражі.
Ворог вдарив по Долинській та Новопразькій громадах Кіровоградщини. Ушкоджено об'єкти критичної інфраструктури та залізницю.
ППО змогла збити та знешкодити 69 з 96 ворожих БпЛА різних типів на Півночі, Півдні, Сході та в центрі країни. Влучання сталися на 7 локаціях, а ще в одному місці впали уламки. Президент Володимир Зеленський зазаначив, що ціллю росіян знову стала енергетика.