Попередньо, внаслідок цього є руйнування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Що відомо про удар по медзакладу у Харкові?

Росіяни атакували місто керованими авіабомбами. Незадовго після цього з'явилася інформація про велику пожежу у Салтівському районі Харкова. Вже о 22:15 Ігор Терехов повідомив про влучання у медичний заклад.

Маємо інформацію про влучання по території медичного закладу – попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд. Інформація щодо постраждалих уточнюється,

– написав він.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 12 авто. Також він повідомив про наявність постраждалих через удар. Станом на 22:22 внаслідок російського обстрілу Харкова поранення отримали 4 людини.

Наразі додаткової інформації з цього приводу не вказують.

Що цьому передувало?