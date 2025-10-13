Вранці окупанти спрямували свій безпілотник у гуртожиток навчального закладу, передає 24 Канал. У ньому жили переселенці, зокрема люди, які виїхали з Куп'янська.

Росія тероризує мирне місто

Внаслідок атаки пошкоджено чимало вікон і дах. На щастя, немає постраждалих серед людей. Міський голова Ігор Терехов наголосив, що поруч немає жодних військових об'єктів, тож росіяни цілились виключно у цивільну інфраструктуру.

За словами мера, ворог атакував сам центр міста. Тут завжди багато мирних людей. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що також постраждали два автомобілі. Всі відповідні служби працювали на місці.

Росія атакувала Харків \ Фото Анни Черненко

Всі відповідні служби працювали на місці. Наразі встановлюють, який тип безпілотника використала Росія, також правоохоронці фіксують наслідки російської атаки.

Це не перший удар Росії по Харкову за останні дні