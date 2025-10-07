Кореспондентка Анна Черненко розповіла в етері 24 Каналу, що це вже друга ніч поспіль, коли Росія потужно обстрілює Харків. Один із районів міста атакувало 25 "Шахедів".
Які наслідки чергової атаки Росії на Харків?
Анна Черненко підкреслила, що нічна атака 6 жовтня тривала трохи більше, ніж 20 хвилин.
Приблизно 22:30 ми почули перший вибух, а останній о 23:00. Все це було спрямовано практично в 1 точку,
– сказала вона.
Мовиться про підприємство, яке не працювало. Там спалахнула дуже сильна пожежа. Відомо, що окупанти атакували Харків дронами "Герань-2".
Крім того, Харківобленерго зранку 7 жовтня повідомили, що також були удари по енергетиці області. Два райони Харкова зараз частково без електропостачання. Однак є сподівання, що найближчим часом, після ремонтних робіт, ситуація зміниться.
Під час масованої атаки по Харкову, за словами кореспондентки росіяни навмисне ускладнювали роботу нашим системам протиповітряної оборони. Дрони залітали з різних напрямків міста на різних висотах.
Це один із методів завадити ППО збити ціль, адже висоти різні: або дуже високі, або дуже низькі,
– підкреслила вона.
Черненко закликала місцевих жителів готуватись до ймовірних блекаутів та повторних масованих атак.
Що відомо про останні атаки по Харкову?
Росіяни увечері 5 жовтня 2025 року знову атакували безпілотниками Харків. Окупанти здійснили запуск із Бєлгородської області.
У ніч на 6 жовтня Росія обстріляла Харків. Постраждали Новобаварський та Шевченківський райони міста. Там спалахнули серйозні пожежі.
Росія увечері 6 жовтня атакувала Харків. Окрім цього постраждали також населені пункти в області. Противник застосував не лише безпілотники, але є 2 ракети.