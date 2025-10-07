Корреспондентка Анна Черненко рассказала в эфире 24 Канала, что это уже вторая ночь подряд, когда Россия мощно обстреливает Харьков. Один из районов города атаковали 25 "Шахедов".
Какие последствия очередной атаки России на Харьков?
Анна Черненко подчеркнула, что ночная атака 6 октября длилась чуть больше, чем 20 минут.
Примерно 22:30 мы услышали первый взрыв, а последний в 23:00. Все это было направлено практически в 1 точку,
– сказала она.
Говорится о предприятии, которое не работало. Там вспыхнул очень сильный пожар. Известно, что оккупанты атаковали Харьков дронами "Герань-2".
Кроме того, в "Харьковоблэнерго" утром 7 октября сообщили, что также были удары по энергетике области. Два района Харькова сейчас частично без электроснабжения. Однако есть надежда, что в ближайшее время, после ремонтных работ, ситуация изменится.
Во время массированной атаки по Харькову, по словам корреспондента россияне умышленно затрудняли работу нашим системам противовоздушной обороны. Дроны залетали с разных направлений города на разных высотах.
Это один из методов помешать ПВО сбить цель, ведь высоты разные: или очень высокие, или очень низкие,
– подчеркнула она.
Черненко призвала местных жителей готовиться к вероятным блэкаутам и повторным массированным атакам.
Что известно о последних атаках по Харькову?
Россияне вечером 5 октября 2025 года снова атаковали беспилотниками Харьков. Оккупанты осуществили запуск из Белгородской области.
В ночь на 6 октября Россия обстреляла Харьков. Пострадали Новобаварский и Шевченковский районы города. Там вспыхнули серьезные пожары.
Россия вечером 6 октября атаковала Харьков. Кроме этого пострадали также населенные пункты в области. Противник применил не только беспилотники, но есть 2 ракеты.